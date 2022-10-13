印度一間寺廟因為供養了一隻「素食鱷魚」而聞名，牠神祕地出現在封閉式湖泊中，並且長達70年以來從未傷害過人或其他生物，只吃寺廟供奉的米食和粗糖；然而近日傳出這隻「神鱷」突然過世，消息曝光後引發許多信眾不捨，紛紛前往寺廟致敬、哀悼。

巴比亞平時以廟方供奉的米食和粗糖為食。(影片來源/YouTube/TNIE Videos)

綜合外媒報導，鱷魚巴比亞（Babiya）在70多年前，突然出現在喀拉拉邦小鎮庫巴拉（Kumble），環繞印度教神廟「Sree AnanthapadmanabhaSwamy」的封閉式湖泊中，關於牠的出現一直以來都是未解之謎，但從那之後，巴比亞就持續接受廟方的供養，靠米食和粗糖為食，並以「素食鱷魚」的名號遠近馳名，被信眾認為是具有神性的鱷魚。

儘管巴比亞的身分和飲食方式具有濃厚宗教色彩，但在這70多年來，巴比亞確實沒有傷害過任何人，根據廟方的說法，信眾用手餵食供品都平安無事，就連小朋友跌倒在牠身上，牠都沒有表現出憤怒、攻擊性，更神奇的是，巴比亞甚至沒有吃過湖泊中的魚或附近的生物。

然而前陣子，巴比亞似乎身體狀況不佳，連續2天都沒有上岸進食，廟方隨即展開搜索，但始終找不到牠的身影，沒想到竟在湖裡看見牠的遺體。事後廟方將巴比亞的遺體裝進玻璃棺材內，讓信眾都能見到這隻「神鱷」的最後一面，並在隔天埋葬在神廟旁，吸引眾多信眾到墓地致敬、哀悼。