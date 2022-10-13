英國兩名釣客日前開船出海釣魚，在威爾斯西部彭布羅克郡的沿海地區捕獲一條大西洋藍鰭鮪魚，長2.7公尺、重408公斤，被認為是英國有史以來最大的魚，釣客拍完照就將牠放回海裡，巨魚照曝光後，讓不少人直呼不可思議。

Anglers reel in 9ft-long 900lb tuna making it UK’s ‘biggest fish ever’ caught on a rod https://t.co/MLussF5qyH pic.twitter.com/dWTZrp65U0 — Woody (@Knewz_Currently) October 12, 2022

根據《鏡報》報導，56歲貝帝（Simon Batey）和朋友諾特（Jason Nott）日前搭上船長阿爾索普（Andrew Alsop）的漁船，前往彭布羅克郡附近海域釣魚，經過1個小時的努力，釣到一條大西洋藍鰭鮪魚（Atlantic bluefin tuna），經過測量後發現，這條大西洋藍鰭鮪魚的體長約2.7公尺，重達408公斤。

貝帝提到，這條魚的重量相當於一輛小型曳引機，還可以做成6千多個三明治，測量完畢後，兩人就將大西洋藍鰭鮪魚放回距離沿岸30英里的海域。捕撈協會贊助人瓊斯（Julian Lewis Jones）表示，到目前為止，這是在威爾斯水域捕獲的最大條魚，牠就跟鯊魚一樣大，也打破1933年在北約克郡惠特比創下的386公斤大魚紀錄。

瓊斯補充說，在威爾士水域捕獲這麼大的鮪魚，代表這片水域溫度適合海洋生物，若管理得當，海洋生物可以茁壯成長，讓捕撈漁業永續永存。根據世界自然基金會指出，藍鰭鮪魚分為三種，分別是太平洋藍鰭鮪魚、大西洋藍鰭鮪魚及南方藍鰭鮪魚，都屬於瀕危物種，也是世界上最昂貴的魚類之一，若意外捕獲須立即放回海裡，否則會被視為違法行為。