大陸雲南省紅河自治州近日發生一起驚悚事件，一條巨蟒闖入雞舍後將整隻雞活活生吞，農民看到後嚇得立刻報警，消息一出隨即引起不少居民圍觀，影片也在網路上瘋傳。
綜合陸媒報導，事件發生在紅河金平縣的一處村落，當地一戶農家有養雞，沒想到本月7日突然驚見有隻「龐然大物」闖入雞舍，農民仔細一看竟是一隻巨蟒，而且還將整隻雞活活生吞下肚，嚇得他緊急報案求助。
警方獲報後隨即聯繫捕蛇專家到場協助，消息一出也引發不少居民到場圍觀，最後被警方一一勸離。畫面中可見，當時巨蟒先用身體將整隻雞緊緊纏繞，接著張開大口直接暴吞，只剩下2隻雞腳還露在外面，進食畫面十分驚悚。
巨蟒被捕後，經過4天時間，重新被放生回到山林之中，不過恐怖畫面也讓不少網友驚呼「放生之後，下次再來吃雞怎麼辦」、「吃得圓滾滾，可怕」、「我的天，好嚇人」、「這蟒蛇吃了老鄉一隻雞，至少一個星期不用進食了」。
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