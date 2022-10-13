大陸江西一處古墓出土高達47具棺木，其中46具被推測為陪葬，然而僅有22具棺木中仍保有人骨，其中又只有7具能檢驗出性別，死者全是介於15~25歲的女子；不過離奇的是，多數遺骸竟長出詭異、形似「菜花」的綠色晶體，考古人員分析後才得知，這全都跟她們的死因「集體服毒」有關。

「李洲坳東周墓葬」的墓主身分至今仍是未解之謎。(影片來源/YouTube/CCTV科教)

根據陸媒報導，「李洲坳東周墓葬」位於江西省宜春市靖安縣，2007年由江西省文物考古研究所、靖安縣博物館正式挖掘，整座墓葬浸泡在地下水中，底部整齊排列47具棺木，其中46具為陪葬棺，大小相同，第47具雖然是主棺，但只比其他棺木稍微大了一點，讓考古學家困惑不已，因為由棺木來看，墓主的身分地位似乎不高，卻又讓多達46人來為他陪葬，不過墓主的身分至今仍是未解之謎。

除此之外，該墓葬還有許多弔詭之處。46具墓葬中僅有22具仍留有人類骨骸，其中又只有7具人骨可以檢驗出性別，全是年齡介於15~25歲的女性，專家推測其餘死者應該也都是女性，且離奇的是，部分遺骸的頭骨雖然已腐化消失，但腦部組織卻完好地保存了下來，讓考古人員大吃一驚。

不過接下來的發現更加奇特，在多數的遺骸上，都能找到綠色的不明晶體，它們分布於頭骨、手骨、脛骨等部位，主要出現在關節處或骨架裡面，且晶體和骨頭緊密連結，就像是從骨頭內長出來的一樣；對此，考古人員困惑不已，經過分析後發現，這些晶體含有磷、鐵等成分，確認是磷酸鐵結晶，也是大陸考古史上第一次發現這種晶體。

考古團隊結合之前從棺木中發現的大量香瓜種子推測，這些死者很可能是在生前最後一餐遭人下毒，導致食物尚未消化完畢就死亡，而毒藥和地下水的成分接觸後，才產生這些特殊的綠色晶體。從集體進食、集體死亡這點來看，也更加證實了這46名死者應該就是陪葬性質的殉人。