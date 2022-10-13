北京故宮即紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，北京每到冬天會很冷，但卻沒有設置煙囪，古人該如何取暖呢？其實故宮地磚底下設有「地炕煙道」，炭火燃燒產生熱氣，會順著煙道流動，進入室內的地板，使房間變溫暖。

根據史書記載，明成化十二年（西元1476年）正月十三日，氣溫驟降，不少樂官被凍死，清朝時北京一年內有多達150天是寒冷天氣，估計城內最低溫度達零下20至30度，大陸導遊房博在微博提到，故宮內並未設置煙囪，冬天肯定會冷到受不了，因此故宮地磚下設有「地炕煙道」，類似東北和蒙古等地區農村的傳統取暖方式。

冬天時太監會將預先燃起的木炭放入地炕口，木炭燃燒產生熱氣，順著煙道在地下流動，將室內的地磚烤熱，使房間變暖，而地炕口名為「火膛」，設計於室外，負責加炭添火的太監在室外操作即可，也不會打擾到在室內休息的主人，而煙道盡頭設有排煙孔，統一排放炭火燃燒後的煙霧，除了煙道外，皇室成員還有專用手爐、腳爐，燃料都使用上等木炭，不僅燃燒持久，也不太會產生煙霧與味道。

皇室成員所用的木炭種類也依身分做區分，每位妃嬪一天能使用的炭數量也有限制，其中最好的就是「紅羅炭」，產於通州、涿州、宛平、大興等地，使用硬木頭燒製而成，紅羅炭不僅耐燒，產生的煙霧非常少，燃燒時還能聞到淡淡香氣，根據《國朝宮史》記載，唯有貴人以上才能用，常在、答應只能使用黑炭。