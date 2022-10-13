一般人被蛇咬傷都會很著急、害怕，但印度一名醉漢被眼鏡王蛇攻擊後，竟一氣之下徒手將牠抓住，狠狠往地上猛丟，把蛇活活摔死，事後還將蛇的屍體裝進塑膠袋，帶到醫院證明自己所言不假，要求醫生幫忙注射血清。

綜合印度媒體報導，印度一名男子日前到位於北方邦拘尸那揭羅（Kushinagar）的醫院求診，他稱自己剛喝完酒，正要走路穿過火車站回家，未料途中遭到一條大約1公尺長的眼鏡王蛇攻擊，咬傷了他的腳，男子一氣之下將蛇抓了起來，牠卻趁此機會又咬了他的手一口，讓男子更加憤怒，把蛇用力扔在地上，將牠活活摔死。

為了證明自己所言不假，男子還把眼鏡王蛇的屍體裝進塑膠袋，帶到醫院給醫生看。網路上流傳的影片可以看到，男子坐在病床上和醫生說話，展示腳上的傷口，並要求醫生替自己注射血清，不過他後續的健康狀況不得而知。

事實上今年9月也曾發生類似事件，印度奧里薩邦的達拉達村（Darada）一名45歲男子，在田裡工作時被一條眼鏡蛇咬傷了腿，他沒有感到害怕，也沒有急著就醫，反而「以牙還牙」，將攻擊自己的眼鏡蛇活活咬死，事後還把眼鏡蛇的屍體掛在脖子上，在村莊內走來走去，讓村民都嚇一大跳。更離奇的是，男子將眼鏡蛇屍體埋起來後，也沒有去看醫生，返家後竟奇蹟般地痊癒了。