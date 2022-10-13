計畫永遠趕不上變化。墨西哥一名男子近日決定向女友求婚，並請朋友幫忙拍攝過程，豈料求婚求到一半，現場突然出現一隻黑熊，把他們嚇得定格在原地，而鏡頭也拍下整段過程，讓不少人看了直呼太爆笑。

根據《每日郵報》報導，莫拉萊斯（Ricardo Morales）與女友卡納巴爾（Cecilia Canabal）交往1年多，近日他決定向對方求婚，在墨西哥新萊昂州的奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park）附近一間餐廳露台上，布置浪漫的求婚現場，地上撒了玫瑰花辦，還有「MARRY ME」字母燈飾，事前請朋友到場幫忙拍攝。

豈料求婚進行到一半，現場出現一隻黑熊，慢悠悠地從「MARRY ME」燈飾前晃過去，莫拉萊斯回憶說，當時他正準備幫女友戴上戒指，看到黑熊走了過來，他們都被嚇了一大跳，之後聽到餐廳人員提醒不要亂動，情侶倆便遵照指示，站在原地不動，黑熊並未做出攻擊人的行為，之後翻過另一面牆就離開了。

莫拉萊斯將影片分享至臉書，表示這段插曲確實嚇到他們，所幸女友最終也答應他的求婚。影片累積35萬觀看次數，不少網友笑著說，「不是每個人都能請黑熊來見證求婚」、「租這隻熊要多少錢，我也想邀請牠來當我的求婚嘉賓」、「黑熊也來幫這對情侶祝賀」。