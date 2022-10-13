大陸重慶幾位師傅在宴會廳鋪地毯的影片，近日在網路上瘋傳，只見他們為求地毯能保持平整，直接將膝蓋當「棒槌」，重擊擺放在地面上的工具，讓不少網友看了心疼直呼「這也太痛了吧！」

綜合陸媒報導，重慶一名陳姓女子路過一間正在裝修的宴會廳時，無意間看到好幾位師傅跪趴在地上鋪設地毯，讓她十分震驚，並將畫面拍下PO網。影片中可見，師傅們手拿著工具跪趴在靠近牆邊的地毯上，隨著口號一聲令下，眾人同時跳起，接著將膝蓋當作「棒槌」，猛力撞擊工具底座，現場響起巨大的撞擊聲響。

陳女當下看得目瞪口呆，還忍不住上前詢問師傅們膝蓋會不會痛，但對方表示，「都已經習慣了，底座墊了一些布緩衝」。影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「感覺這樣對膝蓋損傷太大了，其他工具不能替代嗎？」、「還有別的部位可以代替膝蓋撞擊嗎？看著好痛啊」。

對此，一名從事十多年地毯生意的吳老闆表示，這款工具叫地毯拉緊器，業內叫「小撐」，前面是釘齒，後面是減震底座，是鋪設地毯時不可或缺的工具，靠著撞擊讓地毯朝著施力方向拉伸。