古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，而在火藥還沒發明的冷兵器時代，若想獲得勝利，除了高超的武藝之外，兵器也相當關鍵。不過外界不解，即便古代打仗經常使用弓箭，為何弓箭手卻很少使用更具殺傷力的毒箭？背後原因很簡單。

根據《騰訊網》報導，史書中記載，最早用毒箭的北方民族是將具有毒性的植物根部汁液塗抹在箭簇上，但缺點就是毒性慢。《三國志》也曾提到，關羽征戰時中過毒箭，每到陰雨時分，骨頭就會異常疼痛，顯然他中的毒屬於慢性毒藥，不會直接要命。

對此，外界不禁好奇，既然慢性毒藥效果不彰，為何不直接用蛇毒或其他劇毒？事實上這並不可行，因為劇毒不僅難以提取，若是保存不當，還可能把自己毒死；再者，毒性見效慢，致命率低，且製作工藝複雜，所以古人大都在箭頭上做文章。例如秦始皇墓中出土的弓箭就是經過改良的，箭頭邊緣呈現鋸齒狀，藉此加大物理傷害，讓中箭的人因創傷截肢或死亡來削弱敵軍勢力。

由於改良弓箭帶來的傷害較大，再加上細菌感染的話，後果一定不堪設想，因此士兵們經常利用這點，在改良弓箭上沾「金汁」，也就是排泄物，敵人一旦中箭，箭頭上的穢物會使傷口細菌感染加劇，且古時的箭防鏽技術不佳，基本上都有生鏽的情況，因此殺傷力不僅比毒藥更大，金汁的取得每個人都能自行產出，所以便利性更高。