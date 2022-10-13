動物園裡的動物看到人類，基本上都沒有任何反應，只是獨自在圍欄裡活動，豈料大陸有遊客至廣西南寧動物園遊玩，拍下園區內多隻動物的「搞笑」行為，包括黑熊躺在地上扭屁股、黑猩猩拔草丟遊客等，引起外界關注，還有人笑著說「南寧動物園沒有正經的動物嗎？」。

根據《極目新聞》報導，南寧動物園一隻黑猩猩日前做出跳躍、搖擺身體、丟草皮等行為，讓不少遊客直呼有趣，牠的影片也被分享至網路，之後還有網友分享該動物園其他動物的搞笑影片，園區內長臂猿會模仿人的動作，甚至還與遊客共舞，一隻貓熊栽進水池內不斷翻滾玩耍，動作相當敏捷，一隻鶴會模仿遊客擺動身體。

而黑猩猩為何出現拔草丟遊客的行為，南寧動物園馴獸師孔繁銘表示，黑猩猩智商不低，而且與人類最相近，具有明顯的情緒表現，牠們對任何事都充滿好奇，也很喜歡模仿，領地意識強，有些遊客參觀時，為了引起動物注意，會做出吼叫或挑釁等行為，黑猩猩感覺領域被侵犯，進而做出反擊，將圍欄裡的東西丟出來，想要驅趕遊客，園方未來將對動物展開行為訓練，並呼籲遊客不要逗弄動物。

武漢動物園工程師高燕鴻提到，網友分享的動物搞笑舉動，有些應該是受到外界刺激而產生的行為，例如丹頂鶴展翅與遊客共舞，有些則是自然反應，像是黑熊扭屁股，牠可能是在搔癢，部分行為其實與動物性格有一定關係，像是長臂猿比較活潑，就會到處盪來盪去。