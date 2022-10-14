美國俄亥俄州一名22歲男子自認長相帥氣，卻遲遲交不到女友，因而淪為仇女變態，不僅主動接受軍事訓練，還計畫屠殺3000名女子，消息一出搞得人心惶惶，所幸犯案前已遭逮捕並被起訴，最重恐面臨無期徒刑。

綜合外媒報導，母胎單身22年的傑柯（Tres Genco）過去曾在網路上張貼了不少自拍照，並發文表示「我這麼帥，為什麼交不到女朋友？」認為自己是非自願單身者（INCEL,involuntary celibate），而這一切都是女性造成的，所以變得異常偏激，甚至愈來愈仇女。

2019年傑柯加入線上INCEL團體，經常發表仇女言論，甚至疑似模仿INCEL圈名人艾略特·羅傑（Elliot Rodger），拿水槍向女性和情侶噴柳橙汁。羅傑此後更因仇女犯下校園槍擊事件，造成6人受傷、14人死亡，然而傑柯不僅留言表示支持，還發表「殺戮宣言」，計畫掃射俄亥俄大學，並訂出具體的步驟與目標，至少「屠殺3000名女性」。

接著傑柯開始著手實施殺戮計畫，購買多把槍枝、彈匣、防彈背心以及大砍刀，所幸美國司法單位接獲情資，於2021年7月將傑柯逮捕，此後一直被拘留。今年10月12日，傑柯承認自己出於「仇恨、嫉妒和復仇意念」計劃屠殺女性，被控仇恨罪未遂，若定罪最重恐面臨無期徒刑。