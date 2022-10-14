蜂鳥是世界上最小的鳥，能以快速拍打翅膀的方式懸停在空中，也被稱作「神鳥」、「森林女神」等。近日網路流傳一段母蜂鳥餵食雛鳥的畫面，只見鳥媽媽將自己的喙插入寶寶的喉嚨中，讓不少網友看了直呼「這是在表演吞劍吧。」

臉書粉專「動物星球頻道（台灣）」近日分享蜂鳥餵食影片，寫下「蜂鳥餵食雛鳥的美麗畫面！不過督的好大力，看得有點緊張」只見鳥媽媽找到食物後，回到鳥巢旁準備餵幼鳥吃，畫面看起來相當溫馨，豈料下秒蜂鳥媽媽將牠整根鳥喙都插進雛鳥喉嚨裡，隨後用力猛戳，似乎想將食物直接餵到寶寶的胃部。

影片曝光引發熱議，累積12萬觀看次數，不少網友表示「直接捅到胃了吧？」、「這根本是在表演吞劍」、「不愧是世界上動作最快的鳥，連餵食寶貝都極速快感」、「直接餵到胃裡面的概念」，也有人解釋，由於幼鳥還不太會吞食，母鳥需直接將食物送進胃部，以人類的角度來看，此舉似乎很用力，但母鳥知道怎樣不會傷到幼鳥。

根據《國家地理》介紹，蜂鳥僅分布於美洲，展翼30公分、體重約20公克，由於飛行時須耗費大量能量，所以牠們的心臟相對於身體較大顆，心臟占體重約百分之二，心率通常是每分鐘500下，飛行時更能高達每分鐘1260下，心臟跳得夠快，行進間才能將血液打到全身，幫助牠們做出快速飛行，或懸停在半空中的高難度動作。