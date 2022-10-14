大陸河南省一名村民1938年在禹州市無梁鎮，發現明朝藩王「周定王朱橚」的陵墓，日後考古學家進行挖掘，發現陵墓早已被盜光，詭異的是，墓室裡竟有8個主墓室，才知當時周定王實施殉葬制度，原先裡面不只有他的屍體，還有王妃及服侍的宮女。

明朝藩王「周定王朱橚」死後，7位王妃跟著陪葬，就連侍女也難以倖免。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，河南禹州市無梁鎮一座名為「周王墳」的村落，由於村裡發現明朝藩王「周定王朱橚」的陵墓，因而得名，他是朱元璋第五個兒子，也是明成祖朱棣的親弟弟，他死後陵墓更是最大規模的藩王墓室之一。

周定王朱橚陵墓非常豪華，依山岩由人工開鑿出來，總共分為前中後三段，陵寢面積超過400平方公尺，墓室內高約12公尺，使用最好的建材打造，不過周定王朱橚的陵墓曾多次被盜，考古團隊進行搶救恢復，但墓室內早已蕩然無存，不僅陪葬品全被搬光，就連朱橚的棺槨與屍骨也早已不知去向。

雖然陵墓已失去考古價值，但考古隊依舊不放棄，研究時發現一件怪事，普通墓室一般只有1個墓室，就算是帝王陵墓，也頂多是前中後三個墓室，加上幾個放陪葬品的耳室，但周定王朱橚陵墓的主墓室竟多達8個，而且墓室被建成環形，中間是主墓室，周圍環繞17個小墓室，讓考古學家看了非常困惑。

經過研究發現，朱橚陵寢內的24座墓室，全是為他殉葬的女子，包括7位王妃及侍女，王妃的墓室較大，而侍女的墓室則稍小，這種殉葬制度曾盛行於夏商周時期，直到西漢才被廢除，但朱元璋建立明朝後，他臨終前恢復殉葬制，朱橚選擇效仿父親，不過當時不少人認為陪葬殘忍，明英宗朱祁鎮駕崩前才又廢除殉葬。