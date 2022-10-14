先秦古籍《山海經》記錄了許多上古時期的地理知識和怪誕之說，包括大禹治水、女媧補天、后羿射日等不少膾炙人口的遠古傳說和寓言故事，其中更曾提到有關「人面蛇」的記載，而所謂的人面蛇就是人臉蛇身的怪物。不過清朝同治年間就曾發生一件駭人聽聞的事件，兩名乞丐在街頭耍「人面蛇」，引來不少人拍手叫好，殊不知背後真相令人膽寒。

根據《搜狐網》報導，清朝同治年間，街頭藝術十分普及，這些表演者為了留住觀眾無所不用其極，為的就是得到觀眾認可，從中獲得賞錢。某天，兩名自稱從南方逃難到北京的乞丐兄弟，宣稱在山中發現了一條「人面蛇」，話音剛落，立即掀起民眾熱議，不少人對著時不時出現蠕動的麻袋指指點點，圍觀的人潮也越聚越多。

乞丐見有路人捧場，便從麻袋中放出了一條長蛇，當時眾人全被眼前獵奇的景象給嚇壞了，因為眼前的長蛇外型與其他蛇類無異，但卻有張人臉，嘴巴的位置有明顯的疤痕，不斷發出嗚咽的聲音。就在眾人嘖嘖稱奇時，還有人刻意賣弄學問，「我見過這樣的蛇，這可是《山海經》中寫的人面蛇！不足為奇！」、「對！正是人面蛇」。

不過也有人認為，人面蛇只出現在神話中，便機警的將情況上報官府，官府也立刻派人將兩名乞丐當場逮捕，原來是地上的人面蛇既不是蛇也不是怪物，而是活生生的孩子。乞丐將孩童拐走後加以虐待，還將他的骨頭用毒藥浸軟，接著再用整張蛇皮將其全身包裹，只露出一顆頭，為了避免東窗事發，還把孩子的舌頭割掉，確保他不能發出聲音，駭人行徑令人髮指。