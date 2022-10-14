墨西哥一名男子日前與友人遠赴阿根廷參加狩獵之旅，豈料射殺水牛時並未成功，反被負傷的水牛攻擊，男子雖立即逃跑，但還是不幸被牛角刺傷胸部及腹部，送醫搶救不治身亡，現場驚悚影片曝光，引發討論，但獵殺野生動物在阿根廷屬違法行為，當局目前已介入調查。

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President of Mexico's Hunting Federation is killed by a buffalo after firing a rifle at the animal in Argentina. pic.twitter.com/LwZYVJpmPc — 🆂🅸🆁 🅽🅴🆁🅳🆈 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@SirNerdyAddict) October 13, 2022

根據《每日郵報》報導，64歲卡納利斯（Mario Canales）與朋友至阿根廷參加狩獵之旅，當時他們在恩特雷里奧斯省（Entre Ríos）郊區發現一頭水牛，持步槍跪在距離水牛約100英尺（約30公尺）的地方，隨後開槍展開攻擊，而水牛也不是省油的燈，就算被槍擊中也要負傷反擊，當下氣得朝獵人們猛撞。

卡納利斯閃避不及，被刺中胸部及腹部，由於荒郊野嶺沒有訊號，同行朋友無法呼叫救護車，只好將人抬上卡車送往醫院，但卡納利斯到院前已休克死亡，根據驗屍結果，他的胸骨及肋骨多處骨折，腹部也遭重創，而水牛在攻擊人類後，遭連開5槍擊斃。

卡納利斯的妻兒收到噩耗後，已經趕赴當地處理後事，而卡納萊斯是一名律師，也是墨西哥狩獵聯盟成員。不過當地檢察官也對該事件展開調查，雖然卡納利斯參加的狩獵旅行團是合法單位，但根據阿根廷法律，獵殺水牛等野生動物是違法行為。