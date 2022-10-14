父母幫孩子取名字時，讀音通常都會避免有諧音，以免小孩長大被嘲笑。大陸安徽一名媽媽近日分享，由於預產期在十一國慶，因此孩子還未出生前，小名就叫做「十一」，近日孩子順利誕生，夫妻倆將孩子取名為「伍拾憶」，讓不少人直呼太有趣。

根據陸媒報導，安徽安慶市一名媽媽近日在抖音，分享兒子的出生證明，只見他的名字竟叫做「伍拾憶」，讀起來就像是「五十億」，聽起來非常霸氣，影片曝光後，獲得11.8萬人按讚，不少網友表示「這名字聽起來就很有錢」、「爸爸姓伍也好特別」，還有人注意到，這對夫妻的名字也都很特殊，爸爸叫做「伍林」，媽媽則叫「操龍妹」。

操姓媽媽表示，她與丈夫在2020年10月1日結婚，1年後就懷孕，「我們是在十一國慶時步入禮堂，寶寶的預產期正好也在2022年國慶期間，所以一開始他的小名就叫『十一』。」由於她一直想生女兒，所以事先想好許多女生的名字，但都未想出男生的名字，沒想到丈夫就提議，既然孩子的小名叫「十一」，就以此為基礎取名「拾憶」。

操姓媽媽繼續說，「拾憶」除了是十一的諧音外，也希望他們夫妻倆看到孩子，能重拾相戀的美好回憶，不過這個諧音搭配姓氏「伍」，總會讓人聯想到錢，怕孩子以後被同學取笑，所以一開始她考慮很久，但看到丈夫對這個名字很滿意，而且名字寓意非常浪漫，最終選擇同意，她當時將此事分享至網路，只是想記錄一下，沒想到竟意外爆紅。