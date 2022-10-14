古代封建社會，皇帝坐擁後宮佳麗三千，不過明朝倒數第二個皇帝明熹宗朱由校卻相當奇葩，16歲登基時，第一件事竟然是不顧群臣反對，娶了大自己18歲的美艷奶媽客氏，最後因為輕忽女人的嫉妒心，難逃斷子絕孫的下場。

根據《搜狐網》報導，朱由校是明光宗朱常洛的皇長子，但即便身分尊貴，卻不受人待見，原因是他的父親朱常洛是他爺爺酒後失態與宮女所生，正所謂子因母賤，出身低賤的光宗自然不受神宗的喜愛，連帶朱由校也備受冷落。或許是上天垂憐，光宗死後，朱由校被推上了皇帝寶座，成為一朝天子。

但讓百官錯愕的是，朱由校登基的第一件事並非改革朝政，而是把奶媽客氏納入自己的後宮，此舉引爆群臣反對，朱由校無奈之下只好封客氏為「奉聖夫人」，即便比妃子矮一級，但朱由校對客氏依舊寵愛有加，宮中大小事務，全由客氏掌管，因為客氏對他來說就是最親的人，關係如妻如母。

直到朱由校冊封張嫣為皇后，立即打翻了客氏的醋罈子，處處與皇后作對，甚至為了保全自己的地位，只要聽聞哪位妃子懷孕就會假意關心，實則使用各種狠毒的手段，讓對方滑胎，到後來朱由校的3子2女也相繼夭折。天啓七年（1627年）朱由校年僅23歲就駕崩，但因為沒有後代，難逃斷子絕孫的下場。