美國一名男子日前在西部廢棄礦井內，發現一件19世紀的Levi's牛仔褲，除了左腳膝蓋處和褲管底部布料破損外，其餘部分都保存良好，最終在拍賣會上以高達8.7萬美元（約新台幣277萬元）的價格售出，成為史上最高價的牛仔褲之一。

A pair of Levi's jeans from the 1880s — found in an abandoned mine by a "denim archaeologist" — has sold for more than $87,000 at an auction in a small town in New Mexico https://t.co/LOQiu2HZi2 — CNN (@CNN) October 13, 2022

根據《CNN》報導，挖寶專家哈里斯（Michael Harris）從5年前開始，在50個廢棄礦井尋寶，找到一件1880年代的Levi's牛仔褲，之後在新墨西哥州一座小鎮進行拍賣，最終由23歲豪特納（Kyle Hautner）和牛仔褲古著市場專家史蒂文森（Zip Stevenson）以8.7萬美元（約新台幣277萬元）的價格得標，豪特納支付9成金額，史蒂文森則支付剩餘的1成。

史蒂文森在洛杉磯開牛仔褲修復店，經營時間長達30年，他受訪表示，自己從未找到過保存如此良好的古著牛仔褲，世界上有不少條歷史悠久的牛仔褲，被保存在博物館，但容易損壞無法拿來穿，不過這一件新發現的牛仔褲意外耐用且結實，「它絕對可以穿在身上，雖然有些部分布料較軟，但只要再加強補丁，它又是一件扎實的牛仔褲」。

負責舉辦拍賣會的丹寧古著專家伊頓（Brit Eaton）提到，尋找這類古著真得會讓人上癮，他原本不打算拍賣這件牛仔褲，但考慮到它的稀有性，最終還是選擇售出，「我做這一行已有25年，一件普通古著牛仔褲價值約100美元（約新台幣3187元），能夠找到如此貴的牛仔褲，一輩子可能只會遇到一次。」