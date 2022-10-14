大陸廣西一座村落近日有野豬闖入，村內數十隻狗發現後，趕緊上前對抗，有些狗被野豬撞飛，但狗狗們並未感到害怕，不屈不撓地保護家園，現場也吸引不少村民圍觀，對峙過程被分享至網路，不過當地政府單位表示，其實這隻豬是村民放養的。

綜合陸媒報導，廣西南寧上林縣巷賢鎮六聯村近日闖入一隻野豬，村民們飼養的狗群發現後，趕緊跑過來圍攻，把野豬趕到角落，而野豬當下也被激怒，看到有狗上前時，牠就直接把對方撞飛，不斷擺出威嚇的姿勢，吸引許多居民在遠處圍觀。

野豬似乎知道自己寡不敵眾，趁機趕緊溜走，狗群並沒有想放過牠，之後還緊跟在後，但不知雙方最後下場如何。影片曝光後，不少網友表示，「狗狗軍團保衛家園」、「這些狗真的很聰明又忠心」、「看來就算野豬再兇，也不是狗狗們的對手」。

不過巷賢鎮政府單位表示，影片中的豬其實不是野豬，而是當地村民飼養的，是野豬和家豬雜交出來的物種，因此外型長起來比較像野豬，而狗群則是村民放養的土狗，目前並不清楚牠們為何會對峙，不過現場並沒有人因此受傷。