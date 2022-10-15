清朝康熙皇帝年少時鬥倒朝廷第一號權臣鰲拜，成年後平定三藩、親征噶爾丹、開創出太平盛世，被後人尊為「千古一帝」。不過面對九子奪嫡，康熙剛開始也拿不定主意傳位於誰，還曾出題考驗眾皇子，卻沒人能答出，只有小孫子乾隆給出了答案，讓他龍心大悅。

根據《搜狐網》報導，康熙心血來潮給眾皇子們出了一道難題，這道題的題目只有一個「墨」字，希望有人能答出下聯，但諸位皇子們絞盡腦汁也想不出答案，就隨便一個字湊上敷衍，而當時雍正認為父皇可能要剷除墨吏，於是提筆寫下「吏」字，萬篇不離朝政，不過康熙看了並不滿意。

就在此時，康熙好奇的問了一旁幫忙磨墨的孫子是否能看懂，小乾隆想了一下後寫了一個「泉」字，讓康熙頓時龍心大悅，大讚孫子聰慧，還問他怎麼會有此解。小乾隆解釋，「皇爺爺，您的墨拆開來就是黑土，我對的是白水，也就是泉。」康熙聽了直呼「好聖孫！」

事實上，相較於父親雍正經歷了慘烈的九子奪嫡後才登上皇位，乾隆的登基之路可說稱得上平順，原因除了乾隆備受康熙喜愛，從小就被帶在爺爺身邊培養之外，在乾隆繼承皇位之前，雍正就曾在祭祀大典上暗示群臣，自己心有所屬，尤其是祭天後賞肉給乾隆的舉動，無疑是向百官暗示，自己有意立乾隆為皇儲，果然雍正駕崩後，乾隆也順利坐上了皇位。