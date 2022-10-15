弱肉強食、適者生存是動物界的鐵則，南非聖瓦里（Shamwari）野生動物保護區就上演驚心動魄的一幕，當羚羊爬上陡坡時，突然遇到兩隻獅子半路埋伏，情急之下只好轉身跳崖求生，沒想到獅子動作更快，當場展現「空中絕殺」的技巧，羚羊最終難逃死神召喚。

網路上瘋傳一段影片，有遊客在聖瓦里野生動物保護區直擊了猛獅的驚人獵捕術，畫面中可見，兩隻母獅早在羚羊爬上陡坡前，就埋伏在動線上，居高臨下的等著兩隻羚羊送上門來。

當一隻羚羊衝上陡坡時，看見獅子後立刻嚇得跳崖求生，跳躍高度讓人吃驚，直接跨過獅子。不過就在羚羊以為自己能夠成功逃脫的時候，又突然竄出第二隻母獅，而且這隻母獅的反應更快，隨即以迅雷不及掩耳的速度撲向半空中的羚羊，並仰頭緊緊咬住羚羊頸部不放。

緊接著母獅與羚羊紛紛重摔在地，雖然羚羊一度奮力掙脫，但很快就被兩隻母獅前後圍捕，慘死在獅口之下，成了獅群的大餐。至於另一隻羚羊見狀後則趁亂逃生。