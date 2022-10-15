古代帝王為了擴張國家版圖或是維護邊境和平，會派重兵出征打仗，為了激勵前線士兵，也流傳不少方法，其中越王勾踐就曾祭出奇招，解決士兵們長期征戰時所面臨的生理問題，並且被後世沿用千年。

根據《搜狐網》報導，在不少人的既定印象中，古代軍隊不允許女性隨行，事實上並非如此，早在商朝的時候就有婦女參軍，但這些女子主要是負責軍隊後勤補給，幫忙士兵洗衣做飯，尤其到了春秋戰國時期，女子參軍已經成了常態。

不過由於女兵們屬於軍隊編制內，男兵不敢對她們亂來，軍隊為了解決男兵的生理問題，每攻下一座城池，就會允許他們在城內隨心所欲放縱3天。然而這並非長久之計，一旦進入持久戰，士兵壓力爆棚的情況下，情緒很容易變得不穩，甚至引發暴動，這問題一直以來困擾著無數掌權者。

直到越王勾踐發明了「卒妻制」，顧名思義就是將寡婦強行編入到軍隊內，專門供士兵解決生理需求，這方法在軍隊內部很快就有成效，不僅大幅提高軍隊的戰鬥力，也維護了軍營的秩序，後來甚至在各朝代逐漸流行起來，沿用千年之久。有些君王還將制度加以改良，除了寡婦之外，一些女罪犯或是大戶人家的男性被判罪後，女性就全數發配到軍中。

明朝朱元璋也曾設立「寡婦營」，其作用與卒妻制大同小異，不過到了後期，士兵們甚至開始強佔良家婦女，搞得人心惶惶，直到清朝這一制度才慢慢被廢除。