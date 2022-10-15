遠古生物的皮膚等軟組織保存不易，使得全球至今出土的「恐龍木乃伊」可能不到20具，而近來古生物學家發現，1999年在美國北達科他州發現的鴨嘴龍科「埃德蒙頓龍」（Edmontosaurus）乾屍就保留了皮膚組織，甚至還留有6700萬年前被遠古鱷魚撕咬的痕跡。

根據《CNN》報導，一則刊載於《PLOS ONE》期刊的研究論文指出，這具6700萬年前、身長7公尺的埃德蒙頓龍在前臂和尾巴有明顯傷痕，推測前臂是遭鱷魚的遠古近親撕咬的痕跡，至於尾巴上的撕裂傷則尚無法釐清是被哪類生物攻擊所致，也不清楚這些傷勢是否為恐龍致死的主因，或是死後才被啃咬所留下的痕跡。

研究團隊成員之一的田納西大學古生物學家史蒂芬妮（Stephanie Drumheller-Horton）表示，過去人們認為，恐龍或是史前生物的軟組織，必須在死後被迅速掩埋才能得以保存，但這隻埃德蒙頓龍顯然並非如此，牠的皮膚被咬破後，使得分解遺體的氣體和液體溢出，進而讓遺骸在潮濕的環境中也可以保持乾燥，自然地達成「木乃伊化」。

另一名研究成員博伊德（Clint Boyd）解釋，由於皮膚比骨頭更容易分解，因此需要經歷罕見且特殊的過程，才能出現皮膚化石，而目前真正完整帶有軟組織遺骸的「恐龍木乃伊」，全球可能僅不到20具，「在我的職業生涯中，看過了成千上萬的化石，只有這一具保存著皮膚的印痕」。