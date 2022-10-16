唐朝是歷史上強大富饒的王朝，讓周邊的民族十分畏懼，紛紛俯首稱臣，經常藉由朝貢拉攏關係。日本也在前後兩百年間，派出十多次遣唐使，某次日本向唐高宗獻上2名絕色公主，沒想到皇帝寵幸一夜後竟命人將2名公主關進籠子裡，讓日本使者瞬間慌了手腳。

根據《搜狐網》報導，唐太宗去世後，唐高宗李治上位，日本派出一位名叫高向玄理的遣唐使，想要試探新皇帝對日本的態度，他不只帶了奇珍異寶，也朝貢2名美若天仙的公主去侍奉皇帝。李治見了公主也十分滿意，便同意日本再派遣唐使到唐朝學習的請求，還命人為他們修建行院，並派人專門指導。

李治當晚就寵幸了2名日本公主，沒想到隔天竟命人將她們關進鐵籠裡，高向玄理得知此事後立刻慌了手腳，擔心得罪皇帝，於是趕緊前往請罪，想知道公主們究竟犯了什麼大錯，深怕自己也性命不保。後來才知道，原來是李治睡醒後，看到兩個臉塗白粉、牙齒烏黑，沒有眉毛的女人，當場嚇壞，以為見鬼了，立刻命人將2人關進鐵籠裡。

高向玄理聽了急忙解釋，表示這種裝扮在日本稱為「美人妝」，是專門用來取悅君王的妝容，李治這才曉得全是文化差異惹的禍，雖然公主馬上就被釋放，但是李治再也對她們提不起興趣了。