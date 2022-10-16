婚禮上最怕遇到另一半的前任來鬧場，不過大陸一名新娘卻老神在在，面對新郎前女友大鬧婚禮，還討要人民幣50萬（約新台幣222萬）分手費，她霸氣一句話就讓對方悻悻然離去。

綜合陸媒報導，30歲的朗姓男子談過兩次戀愛，與前任交往時，對方一度懷孕，原以為兩人最終能攜手走到最後，卻因為女方父母認為女兒年紀還小又未婚懷孕，所以獅子大開口要求90萬（約新台幣401萬）聘金，導致婚事告吹。

朗男透露，曾懇求降低聘金數字，無奈女方父母不同意，只好走上分手一途。朗男後來經常借酒澆愁，父母為了幫助兒子早日走出情傷，積極安排相親，因而認識現任女友，好在雙方相處融洽，女方家長也沒開出天價聘金，兩人交往5個月後就決定步入禮堂。

不過就在婚禮當天，朗男前女友卻突然現身叫囂，不但痛罵新郎始亂終棄，還說「我肚子裡有你的孩子，你憑什麼和別人結婚，你這樣做對得起我和肚子裡的孩子嗎？」朗男表示是對方父母要求90萬聘金，他實在給不起，但前女友卻說這筆錢是感謝父母養育之恩，並不為過，緊接著話鋒一轉說，「既然你現在也娶了別的女人，那麼你必須要給50萬分手費，不然我不讓你順利結這個婚！」

旁觀的新娘聽到後隨即霸氣反擊，「哪個男人會花90萬娶一個老婆？他現在娶我也就花10萬塊（約44萬元新台幣）而已，妳身上有什麼優點？」又說，「每個人都有選擇愛情的權利，作為他的妻子，我覺得他的行為並沒有錯，錯的是你們，如果妳不甘心，那妳給我30萬（約新台幣133萬），我把他讓給妳」。

在場賓客聽到後也群起狂轟前女友的不是，最後她因為面子掛不住，羞愧地離開婚禮會場。朗男事後表示，妻子護夫的舉動讓他非常感動，「我還以為她會生氣退婚，沒想到她不但沒有這樣做，反而還幫了我」，承諾會好好待她。