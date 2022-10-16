大陸一名18歲少年和朋友到溪邊玩耍，過程中卻意外被螃蟹夾到手，他一氣之下竟「以牙還牙」，用牙齒把蟹腳咬得粉碎，還吞下一部分的碎屑，未料幾天之後，他就突然感到胸痛，且持續長達1個多月都沒有好轉，到醫院求診後才發現，他竟因此染上「肺吸蟲病」。

根據陸媒報導，湖北十堰一名18歲少年小李，在一個多月前和朋友到溪邊玩耍，看到溪中有螃蟹，他們就下水去抓，沒想到小李卻被螃蟹夾住手，他一氣之下決定「以牙還牙」，用牙齒把蟹腳咬得粉碎，還吞下了一部分的碎屑。然而幾天之後，小李就突然感覺胸痛，且不適症狀持續長達一個月左右。

小李到醫院求診、進行腹部電腦斷層掃瞄，發現他雙肺都有高密度陰影，因此判斷他罹患肺炎，但經過許多治療，胸痛的情況仍不見成效，於是換一間醫院檢查，醫師透過問診得知他曾咬過螃蟹的細節，診斷小李罹患的是「肺吸蟲病」，所幸經過治療，小李的胸痛已經明顯改善，健康狀況也逐漸好轉。

醫生解釋，生螃蟹有一種叫作「肺吸蟲」的寄生蟲，牠的蟲卵還存在於川螺、卷螺等螺類及溪水中，如果人們食用未加工或半熟的螃蟹、螺類，或飲用了未煮沸的山泉水、溪水時，都有可能感染肺吸蟲病。

此外，根據蟲種、寄生部位、發育階段和宿主反應性的不同，臨床上表現的差異也會很大，如果寄生蟲寄生在肺部，常見症狀為咳嗽、胸痛、咳鐵銹色痰等；如果寄生於腦、脊髓、腹腔、腸、腎、皮下等組織，則會引起相應臟器受損症狀。