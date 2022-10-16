塞爾維亞一座被稱為「死亡之橋」的木橋近日發生一起恐怖意外，一名牧師帶著50名遊客通過橫跨峽谷的木橋，未料行進到一半時，木橋突然應聲斷裂，導致所有人都墜入冰冷的河中，儘管警消人員緊急到場搜救，但仍有2名女子不幸喪生。

Ovčar Banja..stradalo dvoje ljudi.. pic.twitter.com/2bMSDKcHzY — Dr Nenad Petrovic (@DrNenadPetrovic) October 13, 2022

根據《太陽報》報導，該起事件發生在塞爾維亞的著名地標「卡布拉爾峽谷（Ovčar-Kablar Gorge）」，連接峽谷兩端的人行步橋，由於年久失修，導致橋上木板多處腐爛、滿是破洞，且在結構上極度脆弱，因此早就已經封閉、不對外開放。

然而日前一名牧師帶領50名遊客，打算通過木橋，前往峽谷對岸的約瓦涅修道院（Jovanje monastery）參觀，在上橋以前，牧師曾警告過遊客們，木橋非常不穩固、搖搖欲墜，因此要兩兩排隊按照順序通行，而不是一下子50個人蜂擁而上，然而遊客們卻沒有聽從牧師指示，造成意外發生。

從影片中可以看到，當時遊客正在木橋上行進，下秒木橋就突然應聲斷裂，眾人反應不及，全都跟著墜落到冰冷的河中，警消接獲通報後，立刻派員前往緊急搜救，陸續將這些遊客帶往岸上，並有多達80名醫護人員在現場進行治療，但仍有2名女性因為被纏繞在木橋的繩索上而喪命，搜救人員事後也在河中找到她們的遺體。