外國一名人妻得知丈夫外遇後，和小三的丈夫有了聯繫，原本雙方只是想討論對策，未料竟日久生情，愛上了彼此，讓人妻非常困擾，害怕2人之間的感情並不是愛情，而是因為一樣經歷糟糕的婚姻關係而產生的同病相憐。

根據《鏡報》報導，外國一名人妻和丈夫育有一名6歲女兒，但在一年前，她卻發現丈夫和一名30歲女同事外遇，且這名小三也是已婚人士，小三的丈夫J先生主動聯絡PO主，傳給她2人相約開房間的訊息和日期，讓PO主感到錯愕不已，因為小三一直以來都對她和她的女兒很友善。

確認了丈夫外遇的事實後，PO主和J先生見面討論該如何處理這個情況，她向對方坦言，自己因為疫情關係失去工作，目前沒有收入，還要養一名女兒，所以不敢離婚；對此，J先生表示理解，稱自己也有3個孩子，所以願意再等待幾個月。

不過從那之後，PO主和J先生就經常打電話，2人的關係也逐漸升溫，話題從原本「失敗的婚姻」拓展到其他內容，甚至還會約出來散步、喝咖啡、看電影等，PO主發現自己的腦海已經被J先生占滿，每天第一個和最後一個想的人都是他，2人見面時也幾乎不會談論到彼此的元配。

不久前J先生向她表白，但PO主擔心2人之間的情愫並不是愛情，「或許只是因為我們共同有了一段糟糕的經歷」，於是發文詢問網友的意見。沒想到風向一面倒，大家都力挺她勇敢追愛，「試試看吧！我很想知道你們攤牌以後，那2個外遇者的嘴臉，何必在乎他們呢？」、「這肯定很複雜、很不容易，但我祝你幸福」。