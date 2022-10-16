許多人看到老鼠就逃之夭夭，但國外一名工人卻捕捉到一隻超巨的白老鼠，不僅體型驚人，腳上的爪子還像鴨子的蹼一樣撐開，畫面曝光嚇壞不少網友。

原PO近日在美國知名論壇網站《Reddit》上傳一段影片，畫面中可見，一名工廠員工在角落發現一隻巨大的老鼠，雖然牠的外觀就像是實驗室的白老鼠，但體型卻比一隻小型犬還要大隻，不僅尾巴跟泥鰍一樣粗，就連腳上的爪子也有蹼。

畫面曝光後網友全嚇壞了，好奇白老鼠是否真能長到這種尺寸，抑或是受到輻射污染而引發突變，紛紛留言直呼「體型太不尋常了」、「我到底看了什麼」、「這一看就是阿嬤養大的」。

不過也有眼尖網友指出這是一隻得了白化症的「海狸鼠」，體型大而粗壯，體重最重可到15公斤左右，特徵為圓形尾巴比身體略短，頭大耳短小，趾間有蹼。不過海狸鼠經常造成生態災難，不僅會把田野的農作物吃光，導致大量減產，掘洞行爲更會造成堤岸、碼頭設施、沿河公路和鐵路遭到破壞，甚至會將多種傳染性疾病傳染給人類、家畜。