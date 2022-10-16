非洲大草原上齊聚各種野獸，其中鱷魚和獅子都是出了名的兇猛，動物攝影師丹尼爾（Daniel Resengren）就曾捕捉到鱷魚詐死後，奮力反擊的驚險瞬間，把獅群全嚇壞了。

攝影師丹尼爾多年來在非洲塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）拍攝各種野生動物，某天他像往常一樣追蹤獅群的足跡，意外撞見3隻小獅子和母獅圍著尼羅鱷進食，其餘成獅則躺在附近的樹蔭下休息。

只見小獅子專注地啃咬鱷魚的後腿，甚至已經啃到見骨，至於母獅則嘗試將鱷魚翻面，打算從柔軟的肚子下手。沒想到下一秒，鱷魚突然「迴光返照」睜大雙眼，全身彈起來朝著前方的母獅飛撲，並張開血盆大口狠咬。不過獅子的反應更快，迅速後退，避開這記反殺，若再遲一點恐被當場爆頭。

面對突如其來的攻擊，獅群瞬間有了警覺，但鱷魚又恢復到靜止狀態，最後獅群也悻悻然地離開。隔天丹尼爾又回到現場，發現鱷魚自行爬回淺水坑，不過已經傷重不治；他隔一周後又再度回來，鱷魚屍體已經消失無蹤，很可能是成了其他猛獸的大餐。

至於為何鱷魚會有「詐死」的行為，有研究指出，鱷魚在長時間劇烈活動後，血液會累積大量乳酸，需要長時間休息，恢復血液的酸鹼平衡，時間長達數小時甚至超過一天，恢復期間，鱷魚的反應會較遲鈍，幾乎處於任人宰割的狀態。