大陸湖北一座戰國楚墓遭盜墓賊侵擾而曝光，考古團隊前往現場進行搶救性挖掘，未料竟發現一具距今2300年，且並未腐敗的女濕屍，是大陸發現最早的濕屍，不但內臟保存良好，肌肉也仍具有彈性，四肢關節也能彎曲，讓考古學家驚嘆不已。

女屍的死亡年齡介於70~75歲，在當時屬於十分高齡。(影片來源/YouTube/CCTV科教)

根據大陸節目《中華揭秘》報導，1994年3月，湖北省荊門市發生一起竊盜案，盜墓賊在田野中發現一作戰國楚墓，並將裡面的陪葬品全都洗劫一空，雖然警方很快就將盜墓賊一群人逮捕，但文物早已遭到變賣，不過經過幾次質詢，警方得知墓穴中還有一具女屍，當初盜墓賊為了方便搜刮物品，將它拖了出來，並埋葬在鄰近的溝渠中。

考古團隊聽聞消息，立刻派員到現場，果不其然在附近找到一具完整女屍，然而神奇的是，這具女屍距今至少2300年，又曝屍荒野39多天，卻都沒有腐敗、保存相當完整，是整個大陸發現最早的濕屍，因此又有「大陸第一古屍」之稱。

該女屍四肢關節都還能彎曲，肌肉仍具有彈性，解剖後發現，不僅體內組織、內臟保存得很好，甚至血管都沒有出現粘連的現象，用注射器往血管注射蒸餾水時，它在血管內仍然可以流動。除此之外，研究人員還在它的腸道內檢驗出多種人體寄生蟲和蟲卵，透過顯微鏡看，幾乎和現在新鮮的蟲卵類似。

透過一連串研究、分析後，得知這具女屍生前是一名70~75歲的長壽老人，血型為AB型，在當時來說是十分罕見的長壽老人，可以得知她的晚年生活優渥，攝取營養豐富。

不過究竟是什麼原因，導致這具女屍就算過了2300年，仍不會腐敗呢？除了使用清泥膏的楚墓密封條件很好以外，考古學家在挖掘過程中，還在棺墓中發現不知名的淤泥，檢驗後得知成分為中藥草，用以保存遺體。

除了深埋、密封、缺氧、無菌的保存環境，以及中藥草的防腐作用，這具女屍得以保存至今，還有一個原因就是水，在考古界中有一句話「乾千年，濕萬年，不乾不濕就半年」，表示水中的文物較容易保存，且楚墓中的水為「蒸氣水」，因為溫差、因為埋得深，導致水蒸氣生成，慢慢滴，最終滴滿了整個墓室。