宮女在皇宮是不可或缺的存在，不僅要服侍主子，工作更是包山包海，但皇宮內規矩繁多，一旦宮女不小心踩雷，免不了一頓責罰，更嚴重甚至可能小命不保。

根據《搜狐網》報導，清朝宮女有5大殘忍規矩須遵守，首先是「說話有規矩」，紫禁城內嚴禁宮女大聲喧嘩，甚至沒有主子的允許不能互相交談，說話也要盡量輕聲細語。至於在主子說話時插嘴或是出言頂撞，更是絕對禁止。

其次是「走路有規矩」，在作家高陽所著的《慈禧全傳》裡就曾提到，左宗棠第一次覲見慈禧、慈安太后和同治皇帝時，他發現宮女太監們都沿著牆邊，小心翼翼的走路。見到恭親王後，也是遠遠的垂手請安，這讓左宗棠第一次見識到皇家禮儀的威嚴，不免拘謹起來。此外，宮女不能隨意走動，更不能私自出宮，否則就是死路一條。

第三是「交往有規矩」，初入宮廷的宮女都是些年輕的女子，在枯燥乏味的工作之餘，難免感到寂寞，但宮中明令太監與宮女來往，一旦傳出閒言閒語，輕則被亂棍打出宮廷，重則連累家人。

第四是「吃飯有規矩」，宮女禁吃魚蝦、韭菜、蔥蒜等食物，因為這些食物會產生氣味，宮女在侍奉主子的時候若是發出刺鼻味道，會被視為「無禮」，而遭到懲罰。

第五是「睡覺有規矩」，依照宮廷規矩，宮女晚上睡覺不可仰睡，必須側著身體、蜷起雙腿，否則就是對殿神的大不敬，若是剛好被巡房的人發現，會遭受嚴厲懲罰，甚至面臨生命危險。