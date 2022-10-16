大陸江西省經常出土恐龍以及恐龍蛋化石，因此又有「恐龍之鄉」的稱呼。近日一間建設公司在施工時，意外發現一塊顏色特別的石塊，上面的紋路還有3個類似「蛋」的形狀，讓他們嚇得急忙通報當地博物館，經過專家鑑定後，證實為3顆恐龍蛋化石。

根據《極目新聞》報導，江西一間建築公司在武寧省一處工地施工時，挖出一塊顏色與周圍岩石不一樣的石塊，仔細一看竟發現，這個石塊上長有「蛋」的模樣，懷疑這就是恐龍蛋化石，於是急忙通報相關單位，武寧縣博物館工作人員迅速趕往現場，初步鑑定是3顆恐龍蛋，埋藏年代為晚白堊紀早中期，距今約9500萬年至8000萬年。

3顆恐龍蛋呈橢圓形，蛋殼非常厚實，其中1顆蛋殼剝落較多，另外2顆保存較完好，大陸中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員王強指出，這次發現的恐龍蛋化石為蜂窩蛋類，除了上述3顆恐龍蛋外，還發現7個恐龍蛋印，但在施工現場並未發現其他脫落的蛋化石，且多數土層都已經遭到破壞，找到其餘恐龍蛋的機率幾乎是微乎其微。

另外，根據蛋殼的顯微結構判斷，這些蛋為石筍蛋科的珊瑚蛋，曾在浙江、河南等省份的晚白堊世地層中出現。目前這3顆恐龍蛋化石已經交給武寧縣博物館收藏保存，專家將繼續對它們做進一步的研究，未來有可能計畫展出。