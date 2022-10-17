大陸不少年輕人都渴望到大城市闖蕩，尋找高薪工作的機會。河南一名女老師聽說深圳的薪水較高、待遇較好，毅然決然辭掉家鄉的工作，獨自一人到深圳闖蕩，未料2個月過去，她不但沒有找到工作，身上的錢也快花完了，甚至連住的地方都沒有，每天只能在天橋底下過夜。

根據陸媒報導，大陸專門幫助流浪者的網紅「楊哥」，注意到深圳寶安龍華區的一處天橋下，有一名身穿白色洋裝、綁著公主頭的女子漫無目的地徘徊好幾天，還會在這裡過夜，但她衣著乾淨、妝容精緻，看起來不像一般的流浪者，於是楊哥上前一探究竟，在買了水和食物給女子後，她才終於放下戒心，和楊哥分享自己的故事。

女子透露，她是一名來自河南開封的數學老師，因為聽說大城市的工作機會多、薪水高，所以毅然決然辭去家鄉的工作，隻身來到深圳，但因為競爭激烈、面試屢屢失敗，導致她在深圳待了2個月都還沒找到工作，如今錢都快花完了，甚至連住的地方都沒有，讓她沮喪地說：「對找工作有些氣餒，現在什麼也不想做」但問她是否考慮回家鄉，她仍搖頭表示不願意。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「深圳老師待遇好，要求也很高」、「建議她還是趕快回家鄉，平平淡淡的生活也很幸福」、「我也去城市打拚過，現在還不是回家鄉了」、「身在福中不知福，好多人連工作都沒有」；除此之外，還有人質疑影片的真實性，「流浪了2個月還能妝容精緻、秀髮水潤、衣著靚麗？」