烏克蘭一名女孩從3歲開始就被迫住在狗窩，和寵物狗生活在一起，久而久之她的習性越來越像狗，甚至失去了語言能力，就連附近的流浪狗都把她視為同類，會和她一起分享食物、保護她，一直到女孩7歲那一年，整起事件才終於曝光。

瑪拉雅直到7歲朝鄰居吠叫，這起事件才被曝光。(影片來源/YouTube/markmcdermott)

根據《太陽報》報導，烏克蘭女孩瑪拉雅（Oxana Malaya）從小遭酗酒的父母虐待，並在她3歲的時候將她丟出家門，為了取暖她只好爬進狗窩，和寵物犬奈達（Naida）一起生活，奈達和附近的流浪狗也都把她視為同類，經常和她分享食物，甚至保護她躲避警察。

一直到瑪拉雅7歲時，對著鄰居瘋狂吠叫，才終於曝光這起離奇的案件，而長時間和狗生活在一起的瑪拉雅，不但只會用四肢行走，還只會用吠叫的方式與外界溝通，在地板上只靠舌頭吃飯，看到水的時候也會吐出舌頭，所有的行為都和犬類一致。

隨後瑪拉雅被帶往兒童之家，透過工作人員的教導，學習「重新做人」，包含直立行走、溝通和正確飲食，但仍有些犬類習性無法改正，像是她感到孤單時，就會恢復用四肢行走的移動方式，或是像狗一樣把物品藏起來。醫生診斷後認為瑪拉雅不太可能恢復，且在成年之後，她的心智年齡也被判定和6歲小孩差不多。

如今38歲的瑪拉雅住在可以照顧動物的特殊照護中心，並能夠與人談話、交流感情，其中一名工作人員表示：「我記得她剛被帶到這裡的時候，不像人更像是小動物；大約半年過後，她就完全改變了。」

而瑪拉雅的故事也被拍成紀錄片，她在影片中一直很想見親生父母，製作團隊也找來她的父親，安排2人見面，不過在重逢之後，雙方始終保持沉默，直到瑪拉雅上前給父親一個擁抱，才打破尷尬的氛圍，最後父親也介紹給她同父異母的妹妹。