大陸一名男大生日前想到自動販賣機買碗泡麵來吃，未料竟看見機器裡有一隻老鼠正大快朵頤、享用美食，讓他瞬間看傻了眼，同時也吸引許多學生圍觀，老鼠似乎見人太多，才急忙逃離現場，影片曝光後瞬間引發熱議。

根據《沸點視頻》報導，河南鄭州一名男大生近日到宿舍樓下的自動販賣機，打算買一碗泡麵回去吃，沒想到正要掏錢出來的時候，竟看到販賣機內部有一隻老鼠，牠把零食的包裝咬破，正津津有味地享用美食，讓男大生瞬間看傻眼。

一陣子之後，聚集在販賣機前觀看的學生越來越多，大家都十分好奇老鼠是怎麼爬進去的，不過老鼠吃到一半發現自己被圍觀，就急忙逃跑了。男大生無奈表示，雖然沒有人知道老鼠進到販賣機的方法，「但可以肯定的是，大家暫時不會想買販賣機裡的食物了。」

影片曝光後，在網路上引發熱烈討論，大家紛紛留言，「泡麵真是老少咸宜，人鼠皆愛」、「這是在吃自助餐啊」、「雖然但是，怪可愛的」、「為什麼這隻老鼠有點可愛」、「鼠鼠：給你們表演個吃播」、「感覺不健康，是不是生病了？給牠送點老鼠藥吧」。

最近香港一間燒臘餐廳也發生類似事件，餐廳員工將料理好的滷水鴨放在廚房平台上，未料客人轉頭一看，就發現有一隻又肥又大的老鼠爬上滷水鴨、賣力啃食，鴨腿都被吃到見骨，之後因為有人進入廚房，老鼠才快速逃離現場，但驚悚的畫面全都被一旁客人錄了下來。