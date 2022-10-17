南非一名攝影師近日到巴西旅行，在拍攝休息的美洲豹時，意外捕捉到牠跳入水中、獵食鱷魚的驚險畫面，只見雙方不斷在水中糾纏、翻滾，最終美洲豹順利將鱷魚拖上岸，帶回去和同伴一起享用。

綜合外媒報導，34歲攝影師尼克（Nick Kleer）日前到位於南美洲國家巴西的潘塔納爾大溼地（Pantanal）旅行，原本他在拍攝2隻在樹陰下休息的美洲豹（Jaguar），沒想到竟意外捕捉到其中一隻美洲豹跳河獵捕凱門鱷（Caiman）的驚人畫面。

從畫面中可以看到，2隻美洲豹原本趴在樹陰下休息、相互舔舐身體，然而下秒畫面一轉，其中一隻美洲豹突然彈起跳入河中，當牠再次浮上水面，嘴裡竟還咬著一隻凱門鱷，雙方在河水中激烈纏鬥，凱門鱷為了掙脫美洲豹的攻擊，不斷使出「死亡翻滾」卻無果，就算把嘴巴張開想反擊，也咬不到躲在牠身上的美洲豹。

最終凱門鱷被美洲豹拖上岸，帶回去和同伴一起分食享用。尼克對於能親眼目睹這場激烈的廝殺相當興奮，直言這是非常罕見的機會，「那是一個令人驚奇的時刻，美洲豹在我眼裡就是『超級生物』。」

美洲豹是美洲最大的貓科動物，體型僅次於獅子、老虎，牠們的咬合力十分驚人，能洞穿爬行動物身上的殼，或是直接咬穿獵物雙耳間的顱骨，給予致命一擊。美洲豹通常以凱門鱷、鹿、水豚、貘、西猯科動物、狗、偽狐屬動物為食，但其實牠們能獵捕任何一種陸地或河岸地區的脊椎動物。