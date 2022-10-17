澳洲近日發生一起離奇車禍，一名73歲婦人開車到購物中心的地下停車場，卻誤將油門當成煞車，不但衝過閘門、撞倒護欄，還直接「騎上」一台白色賓士汽車，玩起「疊疊樂」，神奇的畫面讓網友看了都感到難以置信。

🚨🇦🇺#NSW: Emergency services responded to an incident involving two vehicles at Westfield Hurstville this morning, with a Honda Civic being found on top of a Mercedes Benz C-Class coupe. pic.twitter.com/ZOu05A8L6D — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 13, 2022

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在雪梨赫斯特維爾（Hurstville）的西田購物中心（Westfield Shopping Centre），當時一名73歲婦人駕駛灰色本田（HONDA）汽車到購物中心的地下停車場，結果她錯把油門當煞車踏板踩，直接衝過閘門、撞倒護欄，還因為車頭翹起而「騎上」一台白色賓士。

從網路流傳的影片中可以看到，一根護欄被撞倒在地，賓士和本田汽車則在一旁玩起「疊疊樂」，導致賓士車頭和車頂都有些微凹陷，旁邊停放的另一輛休旅車也遭到波及。所幸在場只有一名50歲男性駕駛受到輕微擦傷，73歲婦人則平安無事地從車內脫逃。

網友們看到影片都感到不可置信，無法理解本田汽車是如何開到另一台車上方的，「這位女士不好意思，您不能在這裡停車」、「她到底是怎麼把車開上去的？快吊銷她的駕照！」、「我真的不明白背後的物理原理」、「很明顯這是白色汽車的錯，誰叫它要鑽進灰車的下方」、「這就是為什麼人們到了退休年齡，應該再重新考一次駕照的原因」。