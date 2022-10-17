在古裝劇當中，我們經常會看到有后妃因為犯錯，而被打入冷宮的情節，但歷史專家表示，真正的情況其實和戲劇存在極大的差異，整座紫禁城中不但不存在叫作「冷宮」的建築，且清朝皇帝也很少會把后妃打入冷宮，而是以「降級罰俸」的方式取代。

根據《梨視頻》報導，在各個朝代的宮殿裡，都沒有一座專門叫作「冷宮」的建築，因為冷宮其實並沒有具體的位置，后妃失寵被貶所居住的地方就是冷宮，清朝末代皇帝溥儀也曾在自傳《我的前半生》中寫道，「（被用作）冷宮的這些地方非常破舊，基本上會被皇帝遺忘。故宮如此之大，以至於國庫沒有額外的費用來修復不需要的地方。」

但大陸中國人民大學歷史學博士楊原指出，事實上后妃被「打入冷宮」的情況在清朝非常少見，如果后妃犯錯、甚至是犯罪，最基本的處理方法就是「降級罰俸」，像是道光帝後宮的「玲常在」經常責打宮女，導致宮女身上滿是傷痕，因此被降為「尚答應」。

較為特殊的案例，比如乾隆帝的繼皇后那拉氏，也就是清宮劇《如懿傳》的如懿，曾被圈禁在翊坤宮內，相當於軟禁，這段日子都不能踏出翊坤宮，此外還撤裁她身邊的宮人，把熟悉的宮人都換成眼線，用來監視那拉氏的一舉一動，而在生活待遇方面，則是把她的「他坦」，也就是小廚房給撤掉，只能吃份例發放的食物。所以像清宮劇當中，大肆宣告某位嬪妃被打入冷宮的情況，基本上很少發生。