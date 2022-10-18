近日推特流傳一張怪魚照，只見魚全身呈現黑色，擁有藍眼與利牙，由於牠長相奇特，在網路上引發討論，還有人認為牠長得像漫威電影裡的反派角色「猛毒」，而這條魚其實是「卡氏尖頷烏鯊」，僅分布於日本、台灣東部和夏威夷附近海域。

The viper dogfish is a rare species of shark that resides deep in the ocean. They eject their jaws out of their mouth to catch prey. pic.twitter.com/SG3jEvzzVO — Fascinating (@fasc1nate) October 13, 2022

綜合外媒報導，黑色怪魚名叫「卡氏尖頷烏鯊」（學名Trigonognathus kabeyai），屬於罕見的深海鯊魚，推特上流傳的照片源自台灣，2018年農委會水試所進行魚類調查時，在台東東河鄉外海350公尺深處意外捕獲5隻卡氏尖頷烏鯊，當時僅有1隻存活下來，隨後被帶回水試所用低溫海水飼養，但只活一天就死亡。

1986年一艘拖網漁船在日本海岸首次發現卡氏尖頷烏鯊，由於捕獲數量非常少，關於牠的訊息並不多，目前只知道卡氏尖頷烏鯊身長約53公分，雌性比雄性體型大一點，僅分布於日本、台灣東部和夏威夷附近海域，牠的牙齒為針狀牙，類似毒蛇，能快速伸縮上下顎捕捉獵物，顯示牠們可以吃進各種體型的獵物，獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊（Mitsukurina owstoni）類似。

卡氏尖頷烏鯊下腹和頭底下有發光腺體，表示牠們在黑暗中可以發光，目前不確定是用來吸引獵物還是與同類溝通，約生活於水下270到360公尺處，夜晚時會跟隨燈籠魚群等獵物，游到淺海區約海下150公尺處覓食。