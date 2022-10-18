蚊子也有頭髮？近日大陸網路流傳一張神奇照片，一名網友在家中抓到蚊子，沒想到仔細一看卻發現，蚊子的頭上竟長有茂密黑髮，讓他震驚又傻眼，忍不住拍照分享給朋友。網友們看到以後也都驚訝不已，但有專業網友指出，那其實不是蚊子的頭髮，而是雄蚊觸角上的「環毛」。

微博帳號「天秀bot」近日分享一張照片，有網友投稿稱自己在家裡抓到一隻「長頭髮」的蚊子，還傳訊息和朋友炫耀，起初朋友並不相信，看到照片後也感到驚奇不已。只見照片中，網友一手抓著蚊子的腳，仔細觀察牠的頭部可以發現，上面竟長有一頭茂密的「黑髮」。

有神人解答，這其實是雄蚊觸角上的「環毛」，而不是頭髮。(圖/翻攝自微博)

照片曝光很快掀起網友熱烈討論，大家對此也都感到不可置信，紛紛留言，「這是元老，不得無禮」、「長得好像《獅子王》裡的鬣狗啊」、「蚊子的頭髮可能比某些人的都多」、「蚊子都有頭髮，而我沒有」、「不但吸你的血，還嘲諷你的頭髮沒牠多」、「蚊子天天晚上熬夜加班還能有頭髮，我不服！」。

這篇貼文也釣出對蚊子略有研究的網友，指出這其實是雄蚊觸角上的「環毛」，雄蚊觸角和雌蚊觸角存在很大的差異，雌蚊為絲狀，雄蚊則為羽狀，上面長有很長的環毛，所以看起來毛茸茸的。

根據台灣《環境資訊中心》的文章，除了觸角以外，口器旁的觸鬚也可以分辨蚊子的性別，像是斑蚊、家蚊的雌蚊，觸鬚長度只有口器的1/5，而雄蚊的觸鬚則與口器長度相當；不過瘧蚊無論雌雄，觸鬚長度都和口器長度相同。