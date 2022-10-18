時空穿越？國外網友發現一件2500年前的古希臘陶器上，有個物品類似現代筆記型電腦，不僅如此，在另一個墓碑上也有出現，不少人認為是人類「穿越時空」的證據，在網路上引發討論，不過有考古學家駁斥，這應該是當時用來寫字的「蠟板」。

根據《每日星報》報導，YouTube「Still speak Out」頻道曾指出，一件2500年前的古希臘陶器上繪有高科技產品，只見一名男子手拿板子和筆，好像是現代的「筆記型電腦」和「觸控筆」，另外在一件西元前100年的古希臘墓碑上，刻著一名奴僕手拿摺疊式板子，而板子側面還有兩個孔洞，看起來像是筆記型電腦的「插孔」。

考古學家基爾格羅夫（Kristina Killgrove）解釋，陶器所繪的板子及筆，應該是當時用來寫字的「蠟板」，也就是表面塗有一層蠟的木板，還有用於在蠟板書寫的工具「尖筆」，而墓碑上的也有可能是珠寶盒，通常使用大理石雕塑的墓碑上都會鑽洞，用於固定木製品等，但這些東西容易腐爛，當我們看到時大多只剩孔洞，完全不可能是網友臆測的「穿越時空」證據。

無獨有偶，先前一幅1860年繪製的奧地利名畫「等待中的人」（The Expected One），同樣也衍生出「穿越時空」的說法，畫中一名女子手捧1個黑色方形物體，乍看之下像是現代的智慧型手機，搭配她低頭的模樣，像是在滑手機，引發網友討論，有人懷疑她可能是「時空旅人」，旅途中意外被當代畫家繪下，但澳洲藝術評論家偉恩伯特（Gerald Weinpolter）表示，畫中女子正在前往教堂，她手中應該是一本禱告書。