萬物皆有靈！大陸雲南一名女子近日放羊時，發現路旁一條水溝裡，躺著一隻全身溼答答的老鷹，擔心牠可能無力自行逃脫，於是將老鷹救了起來，幫牠吹乾羽毛，老鷹才逐漸恢復體力，放飛時還回頭望了女子一眼，好像在向恩人道謝，讓人看了非常感動。

根據《沸點視頻》報導，雲南昭通一名常姓女子近日放羊時，發現路邊水溝裡出現一隻凍僵的老鷹，趕緊將牠從水中救出，先用吹風機將老鷹的羽毛吹乾，再打開電暖器幫牠取暖，花了3個小時的時間，老鷹才慢慢恢復知覺，隨後振翅飛回大自然。

常姓女子提到，昭通市很少出現老鷹，她也是第一次遇到這種事情，老鷹飛走時還特意回頭，似乎正在看恩人以示感謝，「老鷹的那一眼可能是道別吧！萬物皆有靈。」不少網友表示，「我小時候也救過一隻老鷹，牠飛走時同樣回頭看了我一眼」、「我之前救了一隻小貓頭鷹，牠順利回到大自然後，一天老貓頭鷹竟帶著牠又出現」。

韓國一名女屋主也遇過類似經歷，她在自家靠窗的空盆栽裡，發現紅隼產下的6顆蛋，雄紅隼還在屋主公寓附近盤旋，似乎正在保護牠們的巢，女屋主擔心雌紅隼孵蛋時營養不夠，還嘗試用雞肉餵食牠，雙方逐漸產生信任，直到6顆蛋都成功孵化，小紅隼也都長出羽毛，一家人準備離開時，雌紅隼竟停在屋主陽台上不肯離去，似乎在向女屋主道謝與道別。