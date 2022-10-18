海灘上經常可以發現「驚喜」。澳洲一名女子日前看到一個肉質、棒狀的不明物體被海浪沖上岸，她靠近觀察發現它的尺寸巨大且斷面不整齊，影片曝光後引發熱議，不少網友都猜測這很可能就是「人腿」，不過海洋生物學家認為，該物體應該是「被咬下的鯨魚陰莖」。

根據《每日郵報》報導，澳洲一名女網友日前在昆士蘭州磁島（Magnetic Island）海灘發現詭異物體，從畫面中可以看到，這個肉質物體呈現灰白色，尺寸巨大且斷面不整齊，似乎是隨著海浪一起被沖上岸。影片曝光後，許多網友都留言猜測該物體的真實身分很可能是「人腿」。

事後PO主又在TikTok上傳了一段新影片，她稱自己在網友和海洋生物學家的幫助、討論之下，大致推測出海灘上的物體可能是「鯨魚陰莖」，「顯然雄性鯨魚會打架，並把競爭對手的『那邊』咬掉，然後它們就被沖到世界各地的海灘上了。」因為雄性鯨魚在交配季節，為了要爭奪異性的青睞，會彼此競爭，甚至造成死傷。

然而野生動物學家皮蘿塔（Vanessa Pirotta）有不同的看法，雖然該海域有許多座頭鯨出沒，但她從沒聽過「雄性鯨魚會咬掉彼此陰莖」的說法，「這些鯨魚沒有牙齒，取而代之的是細長像是髮絲的鯨鬚，我從沒聽過這種理論」，她也推測可能是虎鯨或其他海洋生物的「傑作」，不過一切仍是未解之謎。