大陸一名女遊客日前到黑龍江一間動物園遊玩，參觀猩猩展區時，看到玻璃窗前坐著一隻雄性黑猩猩，出於好奇隔玻璃窗做出親吻舉動，黑猩猩看到後也給予回應，玻璃窗上留下許多唇印，有趣的是，黑猩猩的伴侶走了過來後，牠嚇得趕緊擦掉唇印。

根據《沸點視頻》報導，關姓女遊客日前到黑龍江齊齊哈爾一間動物園遊玩，來到黑猩猩展區時，發現有一隻雄性猩猩坐在玻璃窗前，在工作人員介紹下，得知牠喜歡與女性互動，女遊客便隔著玻璃窗做出親吻的動作，黑猩猩看到後也給予回應。

正當女遊客與猩猩玩得火熱時，另一隻黑猩猩突然走了過來，雄性黑猩猩嚇得趕緊伸出前肢擦拭玻璃窗，好像想要湮滅證據，而工作人員表示，靠過來的黑猩猩正是牠的伴侶，當伴侶坐到雄性黑猩猩身旁時，牠馬上裝作沒事，模樣非常有趣，關姓女遊客看了捧腹大笑，開玩笑地說「牠們晚上回去肯定會大吵一架」。

影片曝光後，累積194萬觀看次數，不少網友回應「電影《猩球崛起》是真的」、「看來男性天生就是好色」、「原來會吃醋的不光是人類」、「猩猩也有求生慾」、「猩猩界也有妻管嚴」、「這隻黑猩猩回家要跪算盤了」、「遊客直接變小三」、「這隻猩猩進化出羞恥心了」、「黑猩猩確定不是工讀生嗎？成精了」。