在大多數人的印象中，貓和狗是2種不對盤的生物，只要待在一起就可能引發「貓狗大戰」。不過日本一名飼主養的哈士奇和貓咪感情卻很好，狗狗生病時貓咪全程陪伴，就連狗狗過世一個禮拜了，貓咪也會默默守護在牠的靈堂前，讓飼主看到心疼地掉下眼淚。

根據日媒報導，日本飼主養了一隻哈士奇和幾隻貓咪，並開設社群帳號，在上面分享愛寵們的日常點滴。飼主透露，其中一隻貓咪「Monako（モナコ）」是領養回來的，哈士奇「Grace（グレース）」對牠來說，就像是媽媽一樣的存在，從小就跟在身邊照顧牠、陪伴牠長大。

然而今年8月底開始，Grace的健康狀況急速惡化，最後在過完15歲生日後2天離世。Grace生病期間，Monako經常默默陪在牠的身邊，即便如今Grace已經過世一個禮拜，Monako也總是獨自守在牠的靈堂前面，背影看起來非常孤獨落寞，讓飼主一家看了都心疼地掉下眼淚。

狗狗和貓咪之間深厚的情感，讓網友看了也十分感動，忍不住紅了眼眶，「太可愛了，但為什麼我看到眼眶濕濕的」、「牠的背影看起來很難過」、「心愛的朋友變成天上的星星了」、「我的眼淚停不下來」、「這是一張很有愛卻又悲傷的照片」，另外也有不少人安慰飼主，希望他和貓咪們都能盡早走出失去Grace的傷痛中。