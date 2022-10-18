忙碌一整天回到家後，不少人都有過懶著洗澡的經驗。日本企業近年來開始研發「全自動洗澡機」，預計2025年在大阪萬博會亮相，民眾只要躺進機器內，不用自己動手，身體就能被清洗乾淨，目前雖然仍在研發階段，但此消息曝光後馬上獲得關注。

日本電子公司「三洋電機」早在1979年，就曾於大阪萬博會展示自動洗澡機。(影片來源/YouTube/テレビ大阪ニュース)

綜合日媒報導，大阪企業「サイエンス」以各樣新型蓮蓬頭聞名，近年來他們開始研發「全自動洗澡機」，設有能噴出微小細泡的噴頭，使用高速水流清洗身體，還有「AI感測功能」，能夠替使用者量身打造合適的舒壓模式，溫度與香味依個人而改變，該公司希望洗澡機不只用於清潔身體，還能提供一個放鬆的空間。

不過早在1979年大阪萬博會，日本電子公司「三洋電機」就曾研發出自動洗澡機，外觀還結合太空艙造型，看起來非常有科技感，當時年僅10歲的「サイエンス」社長青山恭明看到後非常震撼，如今事隔43年，他決定對最早期的洗澡機進行改良，推出升級版的「自動洗澡機2.0」，希望可以為人類帶來新的潮流。

除了洗澡外，也有不少人認為化妝很麻煩，瑞典化妝品公司「Foreo」曾推出自動化妝設備MODA，結合3D列印技術及臉部掃描系統，透過藍芽連接手機APP挑選妝容，APP再將妝容與臉部做結合，使用者將臉靠到MODA儀器進行3D掃瞄，只需30秒就能化好妝，MODA還會分析使用者五官位置和皮膚狀況進行修容。