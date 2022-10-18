大陸湖北鍾祥市博物館2015年展開文物調查時，抵達九里回族鄉被村民告知，附近有一座古墓被盜墓賊盯上，工作人員趕緊前往進行搶救，確實發現一座陵園，推測底下可能有墓室，但挖了好幾公尺後，卻沒有任何發現，直到翻閱史料後才知，這是一座只有陵園卻沒有墓室的陵墓。

考古團隊發現陵園，但往下挖了30公尺，卻未發現墓室。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，湖北鍾祥市博物館2015年展開文物調查，被告知九里回族鄉附近有一座古墓，經常有陌生人前往，擔心可能是盜墓賊，工作人員聽聞趕緊到古墓探勘，確實發現許多盜洞，隨後趕緊進行挖掘，翻閱史料得知，此處應該是明朝藩王「岳懷王」的陵墓，當年他的陵墓占地超過百畝，非常氣派。

當地村民提到，雖然陵園已毀壞，但他們在附近農地工作時，經常會找到瓦片，而且上面刻有龍形圖案，可見「岳懷王」的陵墓非常大，但考古團隊向下挖了30多公尺，發現陵墓底下的泥土都沒有翻動過的痕跡，而且陵墓底下通常會有木炭及質地較細緻且濕潤的青膏泥，但不斷往下挖卻沒有任何收穫，考古團隊開始懷疑，底下可能根本沒有墓室。

不過有陵園的地方，地下一定都會有墓室，考古團隊對此非常困惑，隨後找到史書細讀岳懷王的生平才知原委，西元1487年明憲宗朱見深封第四個兒子朱佑杬（音同元）為興王，封地在湖廣省的安陸府，也就是現今的天湖北鍾祥，13年後朱佑杬生了第1個兒子，但他只活了5天就夭折，連名字都還沒取，7年後第二個兒子出生，取名朱厚熜。

西元1521年明武宗正德皇帝突駕崩，膝下沒有子嗣，太后與朝臣認為，興王朱佑杬子嗣與皇帝的血緣最親，朱厚熜因此登上皇位，即為嘉靖帝，嘉靖帝之後追封父親朱佑杬為興獻皇帝，他也憶起自己還有一個僅活5天的哥哥，因此賜名朱厚熙，並追封為岳懷王，還修建了一座豪華陵墓，朱厚熙擁有王爺頭銜時已過世20年，屍體不知去向，陵園底下也就沒有墓室。