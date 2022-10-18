日本一名登山客近日到山上攀岩，未料準備離開時，竟遭到一隻黑熊飛撲攻擊，讓他嚇得急忙閃躲，並不斷大聲吼叫，試圖以聲音威嚇黑熊，最終順利將牠趕跑、撿回一命，等他回家重新觀看影片才發現，應該是自己誤入黑熊的領地，牠為了保護小熊才會發狂攻擊。

日本一名登山客近日到秩父二子山攀岩，正當他準備離開、小心翼翼地往下爬時，一抬頭就看到上方有一隻黑熊，蹬了一下石頭朝他飛撲而來，登山客嚇得立刻閃身，並用手一撥，順利躲過黑熊的第一次攻擊，黑熊摔落到下方的岩石平台，但並未因此放棄，仍試圖爬上岩壁進行第二次攻擊。

面對突如其來的猛獸，登山客十分驚慌，只能不斷朝黑熊吼叫威嚇，想要用聲音嚇走黑熊，隨後還拿出登山鐵鎚用力敲打，之後黑熊又想爬上來，他只好伸出一隻腳大力猛踹，最後終於順利趕跑黑熊，從影片中可以看到，牠默默爬下岩壁、消失在樹叢之中，而登山客也趕緊爬回山頂稍作休息，緩和驚魂未定的內心。

等到登山客回家重新觀看影片時，發現過程中有一隻小熊出現，他推測黑熊是為了保護小熊，才會有這麼強的攻擊性，他也深刻反省，確實是自己先闖入黑熊的領地，因此對黑熊感到很抱歉。登山客透露，事發當時他很用力地抓住岩壁，所以手有些微擦傷，另一隻手也因為大力揮動登山鐵鎚而扭傷，所幸都只是輕傷，人和熊都平安無事、沒有大礙。