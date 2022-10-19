只要相愛，年齡就不是問題！泰國一名19歲少年愛上大他37歲的3寶嬤，2人原本只是鄰居關係，少年經常會到對方家裡打掃，久而久之就產生情愫，並開始交往，他們不在乎外界眼光，走在路上都自然地牽手、接吻，最近甚至還有了結婚的念頭。

Teenage boy, 19, and grandma, 56, become engaged despite 37-year age gap https://t.co/vUwIohXWEt — Around World journal (@aw_journal2021) October 18, 2022

根據《鏡報》報導，19歲男子武提猜（Wuthichai Chantaraj）和56歲的詹拉（Janla Namuangrak）是鄰居，從9年前就相互認識，起初詹拉只是請武提猜幫忙打掃房子，未料在一來一往的互動中，2人逐漸產生好感，並在2年前開始交往，經常會在住家附近的餐廳約會，走在路上也毫不避諱，想牽手就牽手、想接吻就接吻。

37歲的年齡差距並沒有成為他們之間的阻礙，武提猜坦言，這是他有生以來第一次，想讓一個人過上舒適的生活，「看到她住在破舊的房子，我就萌生想要幫她擁有更好生活的念頭。她是一個勤奮的女人，也很誠實，我很佩服她。」儘管如此，武提猜和詹拉仍對家人朋友保密他們的關係。

不過今年1月份開始，武提猜和詹拉公開在網路放閃，PO出雙方日常相處的照片及影片，雙方的家人也終於得知此事。據了解詹拉過去有過一段婚姻，但20年前就已經和丈夫離婚，3個孩子也都30多歲，如今遇到武提猜，讓她再次感受到年輕的活力，詹拉也說：「武提猜對我來說就像是超級英雄，他每天都會幫助我。」因此2人產生了攜手共度未來的想法，有結婚的打算。